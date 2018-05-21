Lyavon стал победителем турнира прогнозов: итоги 55 тура
Завершился 55-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов.
В нем приняли участие 13 человек.
Лучше всех выступили Taivin и РеалЕкатеринбург, набравшие по 10 очков.
В общем зачете lyavon удержал первое место и стал победителем турнира. В первую тройку также вошли Taivin и BBM.
Полностью таблица выглядит так:
1. lyavon - 469
2. Taivin - 464
3. BBM - 462
4. WhiteWolff - 448
5. Yas - 446
6. Зенден - 444
7. Пьянь - 428
8. lopatasamolet - 407
9. SAMUELL - 416
10. РеалЕкатеринбург - 420
11. Алексей - 387
12. ali - 372
13. liverpool40 - 273
14. Хас - 214
15. TurculeC - 186
16. Strateg - 180
17. scouser17 - 176
18. evgenpesh - 144
19. Джонни - 130
20. Предсказатель - 126
21. Cum Deo - 88
22. tyler37 - 53
23. madmax1973 - 35
24. Yukon - 23
25-26. Михаил, Богдан - 20
27. Димон - 18
28. Иван - 17
29-31. Mathis, дайм, Болат - 15
32. VGA - 14
33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13
38-40. Fantastic, Hovsik, viktorxal - 12
41-44. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10
45-47. nik name, влад, алекс 050608 - 9
48-50. Betor, Hovsik, Эд - 8
51-55. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Thorwald - 7
56-58. boing330, никита, Фанат РМ - 6
59-65. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected], Сливщик банка, зухра - 5
66-71. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо, FANrus45, алекс 050608 - 4
72. Ren4ik - 3
73. Илья - 2
74. dimabaev - 1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|97
|2
|Манчестер Юнайтед
|37
|78
|3
|Тоттенхэм
|37
|74
|4
|Ливерпуль
|37
|72
|5
|Челси
|37
|70
|6
|Арсенал Лондон
|37
|60
|7
|Бернли
|37
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|37
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|39
|16
|Хаддерсфилд Таун
|37
|37
|17
|Саутгемптон
|37
|36
|18
|Суонси Сити
|37
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30