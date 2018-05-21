Lyavon стал победителем турнира прогнозов: итоги 55 тура

Завершился 55-й тур турнира прогнозов, который был посвящен матчам национальных чемпионатов.

В нем приняли участие 13 человек.

Лучше всех выступили Taivin и РеалЕкатеринбург, набравшие по 10 очков.

В общем зачете lyavon удержал первое место и стал победителем турнира. В первую тройку также вошли Taivin и BBM.

Полностью таблица выглядит так:

1. lyavon - 469

2. Taivin - 464

3. BBM - 462

4. WhiteWolff - 448

5. Yas - 446

6. Зенден - 444

7. Пьянь - 428

8. lopatasamolet - 407

9. SAMUELL - 416

10. РеалЕкатеринбург - 420

11. Алексей - 387

12. ali - 372

13. liverpool40 - 273

14. Хас - 214

15. TurculeC - 186

16. Strateg - 180

17. scouser17 - 176

18. evgenpesh - 144

19. Джонни - 130

20. Предсказатель - 126

21. Cum Deo - 88

22. tyler37 - 53

23. madmax1973 - 35

24. Yukon - 23

25-26. Михаил, Богдан - 20

27. Димон - 18

28. Иван - 17

29-31. Mathis, дайм, Болат - 15

32. VGA - 14

33-37. mix63, Cozanostra, Михайленко Анатолий, madmax1973, али - 13

38-40. Fantastic, Hovsik, viktorxal - 12

41-44. eaaerdjkee, Филипп, oleg, FORCABARCA - 10

45-47. nik name, влад, алекс 050608 - 9

48-50. Betor, Hovsik, Эд - 8

51-55. assanaly, Ani, Бос, chernysh, Thorwald - 7

56-58. boing330, никита, Фанат РМ - 6

59-65. Владимир Евгеньевич, СR7, Димас, KREED, [email protected], Сливщик банка, зухра - 5

66-71. Nos_Ibrahimovicha, yegortiyk, Пётр, Дзюбиньо, FANrus45, алекс 050608 - 4

72. Ren4ik - 3

73. Илья - 2

74. dimabaev - 1

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