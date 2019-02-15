Ляйич принёс "Бешикташу" победу над прямым конкурентом

В рамках 22-го тура чемпионата Турции "Бешикташ" обыграл "Малатияспор" со счётом 2:1. В составе "чёрных орлов" отличились Атиба Хатчинсон и Адем Ляйич.

"Малатияспор" - "Бешикташ" - 1:2

Голы: Хатчинсон, 50 - 0:1, Шишманоглу, 65 - 1:1, Ляйич, 70 - 1:2.

Удаление: Бююк (39) - "Малатияспор".

Благодаря этой победе "Бешикташ" укрепился на третьем месте в турнирной таблице первенства, оторвавшись от идущего четвёртым "Малатияспора" на 5 очков.

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