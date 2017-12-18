Ляйич выбыл до конца года

Полузащитник "Торино" Адем Ляйич травмировался в матче 17-го тура Серии А против "Наполи", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, у 26-летнего серба выявлено мышечное повреждение, из-за которого он пропустит остаток 2017 года.

В этом сезоне Ляйич сыграл за "Торино" 17 матчей, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.

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