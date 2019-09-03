Лысцов прокомментировал свой переход в "Крылья Советов"

Новичок "Крыльев Советов" Виталий Лысцов рассказал, что думает о своем переходе в российский клуб. Об этом сообщает пресс-служба самарцев.



"Я быстро принял решение перейти в "Крылья". Я хотел этим летом вернуться в Россию, поэтому долго не раздумывал.



Особой подготовки к переезду в Самару не было, собрал вещи и теперь жду знакомства с командой и начала тренировок. Мои друзья, которые уже бывали в Самаре, описали ее как город с красивой набережной Волги. Знаю, что здесь отличный стадион и преданные своему клубу болельщики, а это – главное", - сказал игрок.

Футболист перешел в "Крылья" вчера, 2 сентября, из "Бенфики". Его контракт с самарским клубом рассчитан до 2022 года.

Лысцов является воспитанником московского "Локомотива". Его рыночная стоимость - 150 тысяч евро.

За всю карьеру он играл в таких клубах как "Униан Лейрия" и "Тондела".

А еще: Сафонов: "Сочи" смело можно назвать "Зенит-3"| http://soccernews.ru