Лысцов прокомментировал свой переход в "Крылья Советов"

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Лысцов прокомментировал свой переход в "Крылья Советов"

Новичок  "Крыльев Советов" Виталий Лысцов рассказал, что думает о своем переходе в российский клуб. Об этом сообщает пресс-служба самарцев.

"Я быстро принял решение перейти в "Крылья". Я хотел этим летом вернуться в Россию, поэтому долго не раздумывал.

Особой подготовки к переезду в Самару не было, собрал вещи и теперь жду знакомства с командой и начала тренировок. Мои друзья, которые уже бывали в Самаре, описали ее как город с красивой набережной Волги. Знаю, что здесь отличный стадион и преданные своему клубу болельщики, а это – главное", - сказал игрок.

Футболист перешел в "Крылья" вчера, 2 сентября, из "Бенфики". Его контракт с самарским клубом рассчитан до 2022 года.

Лысцов является воспитанником московского "Локомотива". Его рыночная стоимость - 150 тысяч евро.

За всю карьеру он играл в таких клубах как "Униан Лейрия" и "Тондела". 

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