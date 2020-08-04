Лысцов прокомментировал возвращение в "Локомотив"

Новичок московского "Локомотива" Виталий Лысцов поделился эмоциями в связи с переходом в столичный клуб.

Напомним, что 25-летний футболист является воспитанником "железнодорожников".

"Я пока не ощутил, что стал игроком "Локомотива". Как только приступлю к тренировкам, как только увижу родные лица, с которыми провёл столько лет в интернате, тогда и пойму, что вернулся домой. Баринов, Жемалетдинов, Миранчуки - все ждали, спрашивали, когда уже, наконец, подпишу контракт. Сейчас поеду на базу в расположение клуба.

Я был готов вернуться в "Локомотив", ещё когда из него уходил. Мечтал об этом и прошёл долгий путь. Вернуться в родные стены - большой шаг вперёд. В конце сезона связался с агентами. Они сказали, что через пару дней сообщат, кто мной интересуется. Всё стало понятно - про любой другой клуб они бы сказали сразу - а так создавали интригу", - рассказал Лысцов.

Сумма трансфера составила 800 тысяч евро. Контракт рассчитан на 4 года. Защитник выбрал себе четвёртый игровой номер.

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