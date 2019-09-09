Лысцов рассказал, почему не мог покинуть "Бенфику"

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Лысцов рассказал, почему не мог покинуть "Бенфику"

Новичок "Крыльев Советов" защитник Виталий Лысцов рассказал, что португальская "Бенфика" требовала за него крупную сумму.

"Бенфика" долго держала за меня цену 10 миллионов евро. Потому немного опустила – до 4-6 миллионов евро. Но все равно это тяжело даже для топ-клубов в России. В "Бенфике" дают шанс проявиться себя в первой команде. Выходит молодой игрок при полном стадионе, если показывает класс, его оставляют. А в "Бенфике Б" на игры приходит мало людей, запомниться очень трудно. В основной команде проявить себя легко. Но мне просто не дали такого шанса", - приводят слова Лысцова российские СМИ.

24-летний Лысцов выступал за "Бенфику" с 2015 года. За вторую команду лиссабонского клуба он провел 62 матча и забил четыре гола. В летнее трансферное окно футболист перешел в "Крылья Советов" за 150 тысяч евро.

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