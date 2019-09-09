Лысцов рассказал, почему не мог покинуть "Бенфику"
Новичок "Крыльев Советов" защитник Виталий Лысцов рассказал, что португальская "Бенфика" требовала за него крупную сумму.
"Бенфика" долго держала за меня цену 10 миллионов евро. Потому немного опустила – до 4-6 миллионов евро. Но все равно это тяжело даже для топ-клубов в России. В "Бенфике" дают шанс проявиться себя в первой команде. Выходит молодой игрок при полном стадионе, если показывает класс, его оставляют. А в "Бенфике Б" на игры приходит мало людей, запомниться очень трудно. В основной команде проявить себя легко. Но мне просто не дали такого шанса", - приводят слова Лысцова российские СМИ.
24-летний Лысцов выступал за "Бенфику" с 2015 года. За вторую команду лиссабонского клуба он провел 62 матча и забил четыре гола. В летнее трансферное окно футболист перешел в "Крылья Советов" за 150 тысяч евро.
Не пропустите: Нисимура помог ЦСКА разгромить "Арарат". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Месси хочет поиграть в МЛС
-
Ван дер Сар получит работу в "Манчестер Юнайтед"
-
Де Хеа согласовал с "МЮ" новый контракт и будет получать, как Погба
-
"Зенит" определился с предложением Кокорину по новому контракту
-
1
Месси опередил Роналду в рейтинге игроков FIFA 20
-
Ван Бронкхорст стал тренером "Манчестер Сити"
-
Три клуба АПЛ заинтересованы в услугах Дзюбы
-
2
Филипе Луис высказался о несостоявшемся переходе Неймара в "Барселону"
-
"Реал" нацелился на лучшего футболиста Европы
-
Россия - Казахстан: онлайн видеотрансляция матча
-
Селихов пропустит около восьми месяцев
-
Лысцов рассказал, почему не мог покинуть "Бенфику"
-
Более 1000 детей прошли просмотр в академию "Локомотива"
-
Дмитрий Черышев сказал, что хотел бы видеть сына в матче Россия - Казахстан
-
Стало известно, сколько ван Дейк будет получать в "Ливерпуле" по условиям нового контракта
-
2
Видич рассказал, кому Месси обязан своим прогрессом
-
Клопп ярко высказался о Коутиньо
-
"Ювентус" будет заявлять Кьеллини на матчи Серии А
-
Слуцкий пошутил над своим образом из "Игры престолов"
-
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 заявил, что на турнире будет продаваться пиво
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ФК Фамаликао
|4
|10
|2
|Боавишта
|4
|8
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Морейренсе ФК
|4
|7
|5
|Порту
|3
|6
|6
|Бенфика
|3
|6
|7
|Рио Аве
|3
|6
|8
|Брага
|3
|4
|9
|КД Тондела
|3
|4
|10
|Санта-Клара
|3
|4
|11
|Маритиму
|4
|4
|12
|Жил Висенте
|3
|4
|13
|Портимоненсе
|4
|4
|14
|Дешпортиво Авеш
|4
|3
|15
|Витория Гимарайнш
|2
|2
|16
|Белененсиш
|4
|2
|17
|Витория Сетубал
|3
|2
|18
|Пасуш де Феррейра
|4
|1