Любая победа приятна: Федун ярко высказался о матче "Спартака" с "Локомотивом"

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Любая победа приятна: Федун ярко высказался о матче "Спартака" с "Локомотивом"

Президент "Спартака" Леонид Федун рассказал, что думает о победном матче команды на товарищеском турнире Кубок "Матч Премьер".

"Любая победа, даже когда во дворе играешь, - это приятно. Тем более что такие достойные соперники. При мне мы только раз что-то такое выиграли: Копа дель Соль. Но там был совсем другой состав участников, а здесь достойные команды. Но это ни о чем не говорит, только о том, что сейчас наша команда играет нормально. Но, что приятно, видно, что команда не мучается, а играет и побеждает за счёт игры и комбинаций, которые наигрывались на тренировках. Посмотрим, что будет дальше", - сказал президент.

Победа "Спартака" над "Локомотивом" принесла команде Кубок "Матч Премьер".

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