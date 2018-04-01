Любимчик Карпина в деле: шикарный гол Кариоки в чемпионате Мексики

Любимчик Валерия Карпина бывший хавбек "Спартака" Рафаэль Кариока забил шикарный гол в чемпионате Мексики.

28-летний бразилец, выступающий за "Тигрес", здорово поймал матч с лета и отличился в воротах "Леона". Это первый гол хавбека в сезоне.

Стоит отметить, что "Тигрес" добились победы со счетом 4:1 и занимают третье место, отставая от лидера на два очка.

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