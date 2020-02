Любителям хорошего досуга: 6 сериалов о футболе, которые стоит посмотреть!

Автобиографиями футбольных персоналий или полнометражными документальными фильмами о футболе уже никого не удивить. Этот путь коммуникации долго оставался самым популярным для людей или клубов, которые хотели рассказать свою историю. Но пару лет назад все изменилось – на смену документальным фильмам пришли сериалы. Производством начал заниматься стриминговый сервис Amazon, а позже присоединился и Netflix. Идея заключается в съемке сериала о сезоне футбольной команды. Команде журналистов и операторов предоставляют доступ ко всему тренировочному процессу, позволяют снимать почти все (иногда с помощью скрытых видеокамер), а в конце сезона выпускаются 6-10 серий о ключевых моментах года. Этот формат был основан в США на командах НФЛ (профессиональной лиги по американскому футболу), а затем был перенесен в Европу на обычный футбол. Мы подобрали несколько лучших футбольных сериалов, которые позволяют узнать больше об игре и увидеть становление клубов изнутри. Но есть одно важное условия – чтобы хоть что-то понять, нужно знать английский язык. Это ли не хороший стимул его чуть-чуть подтянуть)

All or Nothing: Manchester City

Сериал о "Манчестер Сити" был первым проектом Amazon за пределами американского футбола. Стриминговый сервис заплатил 10 млн фунтов стерлингов английскому клубу "Манчестер Сити" за возможность доступа ко всему игровому процессу команды на протяжении сезона 2017/18. В тот год "Манчестер Сити" выиграл два из трех титулов внутри Англии, а также установил рекорд по количеству набранных очков в АПЛ – 100. На момент начала съемок, конечно, о таких результатах речь не шла, потому Amazon повезло при выборе клуба для проекта. Всего вышло 8 серий продолжительностью около 50 минут. Формат подобного документального сериала так понравился "Манчестер Сити", что в следующем сезоне они своими силами сняли похожий проект – Fight 'Til The End – о последних 30 дней сезона 2018/19.

First Team: Juventus

Netflix начал работать над проектом о сезоне "Ювентуса" параллельно с Amazon. Это была первая попытка задокументировать футбольный год команды. Разница заключалась в презентации материала: если Amazon выпустил все 8 серий по окончании сезона, то Netflix выпустил три серии зимой (о первой половине), а три – летом. Таким образом фаны "Ювентуса" получили две части сезона, каждая из которых была актуальна на момент выхода. Одним из самых сильных моментов сезона было прощание "Ювентуса" с вратарем Джанлуиджи Буффоном (который потом вернулся) в одной из последних серий.

Premier Passions и Sunderland Til I Die

"Сандерленд" – один из самых медийных клубов Англии в контексте съемок документальных сериалов. Впервые о сезоне "Сандерленда" рассказали BBC One в сериале Premier Passions в 1998 году, а второй – Netflix двадцать лет спустя. Общая черта: оба сериала были сняты в сезон, когда Сандерленд вылетал из АПЛ. Premier Passions был настоящим прорывом для спортивной документалистики – создатели сериала получили полный доступ в раздевалку "Сандерленда", в сериале показано множество мотивационных речей главного тренера клуба Питера Рейда перед матчем или в перерыве, большинство из них – с нецензурной лексикой. В Sunderland "Til I Die отсутствуют съемки из раздевалок – тренер клуба Крис Коулмэн запретил их. Завершается сериал покупкой "Сандерленда" бизнесменом Стюартом Дональдом, как раз после вылета из чемпионата. Это был второй подряд вылет из лиги для "Сандерленда". Netflix продолжил сериал на второй сезон.

Class of '92: Out of Their League

Еще один пример документального мини-сериала о футболе, снятого до того, как это стало мейнстримом. Британский BBC One в 2015 году создал четыре серии (разбитых на два сезона) сериала Class of '92: Out of Their League – о бывших игроках "Манчестер Юнайтед", которые выкупили клуб "Салфорд". Главными героями являются экс-футболисты, а теперь владельцы "Салфорда" – Фил Невилл, Гари Невилл, Райан Гиггз, Пол Скоулз и Никки Батт. Они оказались в непривычной для себя ситуации, став футбольными функционерами, а не игроками. На момент покупки "Салфорда" экс-игроками "Манчестер Юнайтед" клуб находился в 8-м дивизионе Английского футбола – за 5 лет клуб успел пройти четыре дивизиона и теперь выступает в 4-й лиге. А сериал рассказывает как раз о первых годах "Салфорда" под руководством Гиггза и компании.

This is Football

Думаете, все футбольные сериалы – о тактике и переживания игроков? Отнюдь! Например, в 2019 году Amazon выпустил проект совсем другого стиля, This is Football. Главная идея заключается в рассказе историй о силе футбола: он не так документальный, как "сторителлинговий". Всего вышло шесть серий в первом сезоне, в которых зрители могут посмотреть шесть совершенно разных ситуаций. Первая история – о том, как футбол повлиял на восстановление мира в Руанде. Еще есть истории о женском футболе, важности игры в Исландии, а также таланте Лионеля Месси. Одним словом, если вы хотите получить дозу вдохновения и снова полюбить социальную функцию футбола, это именно тот сериал, который нужен.