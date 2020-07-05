"Люблю это чувство". Криштиану Роналду опубликовал фотографию празднования гола в ворота "Торино"
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал фотографию празднования гола в матче 30-го тура чемпионата Италии с "Торино" (4:1).
"Я люблю это чувство", – написал Роналду на своей странице в Instagram.
Напомним, что португалец забил свой первый гол со штрафного в составе "Ювентуса". Для этого ему понадобилось 43 попытки.
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 38 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал семь результативных передач.
Не пропустите: Сарри сообщил, что сказал ему Роналду, забив первый гол за "Ювентус" со штрафного. | http://soccernews.ru
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|Парма
|26
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|Фиорентина
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