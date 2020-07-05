"Люблю это чувство". Криштиану Роналду опубликовал фотографию празднования гола в ворота "Торино"

2 Теги ювентускриштиану роналду

"Люблю это чувство". Криштиану Роналду опубликовал фотографию празднования гола в ворота "Торино"

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал фотографию празднования гола в матче 30-го тура чемпионата Италии с "Торино" (4:1).

"Я люблю это чувство", – написал Роналду на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I love this feeling

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, что португалец забил свой первый гол со штрафного в составе "Ювентуса". Для этого ему понадобилось 43 попытки.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 38 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал семь результативных передач.

Не пропустите: Сарри сообщил, что сказал ему Роналду, забив первый гол за "Ювентус" со штрафного. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

novikovaian

CEКС Знакомства: Бесплатно, Анонимно, без Шлюx и содержанок, все фотки реальные, а девки Безотказные. Вот сайт ---- https://vkk.me/sexclub

Ответить
lesnovsky

Да.. К Богу надо обращаться почаще... А Бог это Месси.

Ответить

главное

"Краснодар" нацелился на молодого аргентинского нападающего

"Краснодар" нацелился на молодого аргентинского нападающего

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов