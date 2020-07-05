"Люблю это чувство". Криштиану Роналду опубликовал фотографию празднования гола в ворота "Торино"

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал фотографию празднования гола в матче 30-го тура чемпионата Италии с "Торино" (4:1).

"Я люблю это чувство", – написал Роналду на своей странице в Instagram.

Напомним, что португалец забил свой первый гол со штрафного в составе "Ювентуса". Для этого ему понадобилось 43 попытки.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 38 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал семь результативных передач.

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