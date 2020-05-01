"Люблю играть там в гольф": Бэйл заинтересован в переходе в клуб МЛС

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл не исключил, что в будущем он перейдёт в один из клубов МЛС.

"Мне нравится МЛС. Лига продолжает расти. Многие игроки хотели бы сейчас оказаться в МЛС. Это определённо то, что было бы мне интересно. Я люблю ездить в Лос-Анджелес на каникулы и играть там в гольф", - цитирует 30-летнего валлийца Marca.

Напомним, что контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан ещё на два сезона, но королевский клуб хочет избавиться от игрока уже летом.

Британец перебрался на "Сантьяго Бернабеу" в 2013 году и с тех пор забил 105 голов в 249 матчах.

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