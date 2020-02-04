"Любой кипиш, кроме некролога - в кассу": Федун прокомментировал сбор "Спартака" в Катаре

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался по поводу подготовки своей команды на сборе в Катаре и её участия в Кубке "Париматч" Премьер.

"Думаю, такой формат подготовки интересен игрокам. Здесь отличные условия, великолепные поля. Сами игроки соскучились по футболу, и для них турнир в радость. Помогает ли команде готовиться отсутствие скандалов вокруг клуба этой зимой? Любой кипиш, кроме некролога - в кассу. Поэтому в данном случае, конечно, команде спокойнее готовиться", - сказал Федун.

"Спартак" стартовал в Кубке "Париматч" Премьер с победы над "Ростовом" со счётом 2:1.

"Красно-белым" ещё предстоит сыграть на турнире с "Локомотивом" (5 февраля) и "Партизаном" (8 февраля).

Не пропустите: Джикия назвал самого смешного игрока "Спартака". | http://soccernews.ru