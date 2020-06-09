"Любые запросы продавливаются": Федун недоволен, что "Спартак" сыграет кубковый матч с "Зенитом" в Санкт-Петербурге

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"Любые запросы продавливаются": Федун недоволен, что "Спартак" сыграет кубковый матч с "Зенитом" в Санкт-Петербурге

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался о решении РФС провести матч 1/2 финала Кубка России между "красно-белыми" и "Зенитом" на поле петербургского клуба.

"Я голосовал против. Они говорят, что в регламенте была допущена ошибка. Поэтому решили сыграть полуфинал в Питере. Но ведь положение существует. И менять правила по ходу - на мой взгляд, абсолютно неправильно. Как я уже сказал, я проголосовал против. Большое количество людей воздержалось.

Понятно, что "Зенит" тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство... И тогда всё у них будет хорошо", - сказал Федун.

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак" запланирован на 19 июля. В другом полуфинале сыграют "Химки" и победитель пары "Шинник" - "Урал".

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