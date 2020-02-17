"Люди становятся злее". Вратарь "Спартака" пожаловался на обстановку в России

1 Теги спартак москваартем ребров

"Люди становятся злее". Вратарь "Спартака" пожаловался на обстановку в России

Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров заявил, что ему не нравится обстановка в Российской Федерации.

"Если человек будет больше доволен жизнью, то и на стадион он будет приходить с более позитивной эмоцией, готовый тратить деньги. Это опять возвращение к разговору о том, что быстро этого у нас не произойдет. Должно пройти время, нужны перемены в стране, а их нет. Я не политик, я в этом не разбираюсь, просто сужу по людям, которые меня окружают. Люди становятся злее, агрессивнее — это видно. У меня идет понимание — что-то не так в стране", - приводит слова Реброва "Чемпионат".

35-летний Ребров является воспитанником "Динамо". За "Спартак" он выступает с 2011 года, провел за клуб 130 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 150 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. В составе "Спартака" он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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Дмитрий Владимирович
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