Люди здесь злые: украинский футболист не может адаптироваться в Англии

Теги манчестер ситиалександр зинченко

Люди здесь злые: украинский футболист не может адаптироваться в Англии

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко негативно высказался о жизни в Англии.

"Здесь лучший футбол в мире, он перекрывает все остальное. А вот английская жизнь… Мягко говоря, это не по мне. Тот же климат – он давит. Плюс в России или в Украине больше развлечений. Например, молодежь сейчас любит квесты, здесь такого нет. Английская жизнь не моя. 

Люди здесь… злее, чем в Голландии (Зинченко ранее выступал за ПСВ на правах аренды). Но их понять можно – здесь каждый день серое небо, постоянно идут дожди. А еще юмор отличается. У нас он более заводной. Они порой смеются над такими вещами, над которыми у нас бы даже не улыбнулись", - приводят слова Зинченко английские СМИ.

Напомним, что Зинченко с "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел 13 матчей и не отметился результативными действиями.

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