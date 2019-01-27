Люди знают мою историю: Мората сделал заявление о предстоящем переходе в "Атлетико"



Испанский нападающий "Челси" Альваро Мората прокомментировал свой предстоящий переход в мадридский "Атлетико".

"Я ждал перехода много дней, поэтому очень счастлив. Я хочу, как можно быстрее, чтобы начать тренироваться с новыми партнерами по команде. Я рад быть здесь. Люди знают о моем прошлом в составе "Реала", но прошлое остается в прошлом, его нельзя изменить. Я начинал карьеру в "Атлетико" и люди знают мою историю. Надеюсь, что все будет хорошо", - приводит слова Мораты AS.

Напомним, что "Атлетико" договорился об аренде 26-летнего Мораты на полгода с правом последующего выкупа. В этом сезоне он провел 16 матчей в чемпионата Англии и забить пять мячей.

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