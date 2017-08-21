Людовик Жюли получил должность в "Монако"
Бывший футболист "Монако" Людовик Жюли стал послом клуба.
Жюли выступал за "Монако" с 1998 по 2004 год и позже с 2011 по 2012. За это время он сыграл 268 матчей и забил 68 голов.
Также француз выступал за такие клубы как "Барселона", "Лион", "Лорьян", ПСЖ и "Рома".
Читайте также: "Монако" готов продать Мбаппе в ПСЖ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Играя второй тайм в меньшинстве, "Манчестер Сити" вырывает ничью в матче с "Эвертоном"
-
Чемпион начинает с уверенной победы: "Реал" громит "Депортиво"
-
ПСЖ громит дома "Тулузу" в заключительном матче тура
-
"Милан" разгромил "Кротоне" в стартовом туре Серии А
-
"Барселона" стартовала в Ла Лиге с победы над "Бетисом"
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" борются за Сессеньона
-
Куман: "Манчестер Сити" доминировал в матче и хорошо использовал контратаки"
-
"Малага" – "Эйбар" - 0:1 (обзор)
-
Гвардиола: "Манчестер Сити" потерял два очка"
-
"Барселона" прекратила попытки приобрести Коутиньо
-
"Малага" дома проиграла "Эйбару"
-
Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ
-
"Милан" завершил работу на трансферном рынке
-
"Челси" по-прежнему претендует на ван Дейка
-
Опубликован официальный трейлер симулятора FIFA 18
-
"Аякс" продлил контракт с де Лигтом
-
"Рома" теряет Бруно Переса
-
"Манчестер Сити" - "Эвертон" - 1:1 (обзор)
-
"Коньяспор" – "Генчлербирлиги" - 3:0 (обзор)
-
"Фейренсе" на своём поле одолел "Пасуш де Феррейру"
-
Играя второй тайм в меньшинстве, "Манчестер Сити" вырывает ничью в матче с "Эвертоном"
-
"Реал" намерен обжаловать удаление Рамоса
-
"Коньяспор" в родных стенах разгромил "Генчлербирлиги"
-
Червиченко: "Кресло под Каррерой очень сильно качается"
-
Слуцкий нацелился на форварда "Уотфорда"