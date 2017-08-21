Людовик Жюли получил должность в "Монако"

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Людовик Жюли получил должность в "Монако"

Бывший футболист "Монако" Людовик Жюли стал послом клуба.

Жюли выступал за "Монако" с 1998 по 2004 год и позже с 2011 по 2012. За это время он сыграл 268 матчей и забил 68 голов.

Также француз выступал за такие клубы как "Барселона", "Лион", "Лорьян", ПСЖ и "Рома".

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