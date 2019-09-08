Людовик Жюли вернулся "Монако"

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Людовик Жюли вернулся "Монако"
Экс-игрок сборной Франции Людовик Жюли вернулся "Монако". Об этом пишет официальный сайт клуба.

43-летний  специалист стал ассистентом главного тренера второй команды "монрагасков" Давида Бешкура. Сейчас команда играет в 4 дивизионе. После пяти туров команда идет на предпоследней строчке турнирной таблицы.

Жюли играл в "Монако" с 1998 по 2004 год и с 2011 по 2012 год. Также француз защищал цвета таких команд как "Лион", "Барселона", "Рома", "Лорьян" и ПСЖ.

А еще: "Монако" близок к подписанию бывшего игрока "Зенита"| http://soccernews.ru
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