Люк де Йонг блокирует свой уход из "Барселоны"
Нападающего "Барселоны" Люка де Йонга не устраивает вариант с переходом в "Кадис", о котором клубы договорились накануне.
По информации Sport.es, 31-летний футболист отказался уходить в команду, идущую в зоне вылета Ла Лиги.
Голландский форвард хочет, чтобы ему подобрали более сильный проект для продолжения карьеры.
Напомним, что права на де Йонга принадлежат "Севилье". "Барса" намерена от него избавиться до конца декабря.
В текущем сезоне игрок провёл за "сине-гранатовых" 12 матчей и забил 1 гол.
Не пропустите: В "Барселоне" шокированы свадьбой Усмана Дембеле. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
В "Химках" рассказали об интересе к Вагнеру Лаву
-
"Арсенал" выбирает между тремя форвардами
-
Сафонов впервые показал фото новорожденной дочери
-
Шомуродов – лучший игрок Узбекистана в 2021 году
-
Кавазашвили: "Надеюсь, скоро весь "Спартак" отойдёт Газизову"
-
"Бавария" включилась в гонку за Инсинье
-
Люк де Йонг блокирует свой уход из "Барселоны"
-
В "Эмполи" отреагировали на новость об интересе "Зенита" к Вити
-
"Манчестер Юнайтед" нашёл альтернативу Триппьеру в Бундеслиге
-
1
Жена Месси выложила видео с танцем мужа
-
"Ростов" объявил о переходе вратаря Рудакова в финский клуб
-
"Барселона" определилась с заменой для Деста
-
Газизов обвинил в клевете владельца "Спартака" Федуна
-
Директор "Манчестер Юнайтед" сделал громкое заявление о составе команды
-
В "Химках" прокомментировали ход переговоров с Жирковым
-
Левандовски - лучший игрок 2021 года по версии The Guardian
-
Защитник "Зенита" Маммана близок к возвращению в Аргентину
-
Моуринью может возглавить сборную Нигерии
-
"Ньюкасл" намерен усилиться вратарем "Реала"
-
"Арсенал" и "Милан" поспорят за чемпиона Европы-2016
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14