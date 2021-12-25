Люк де Йонг блокирует свой уход из "Барселоны"

Фото инстаграм Люка де Йонга

Нападающего "Барселоны" Люка де Йонга не устраивает вариант с переходом в "Кадис", о котором клубы договорились накануне.

По информации Sport.es, 31-летний футболист отказался уходить в команду, идущую в зоне вылета Ла Лиги.

Голландский форвард хочет, чтобы ему подобрали более сильный проект для продолжения карьеры.

Напомним, что права на де Йонга принадлежат "Севилье". "Барса" намерена от него избавиться до конца декабря.

В текущем сезоне игрок провёл за "сине-гранатовых" 12 матчей и забил 1 гол.

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