Люк де Йонг может покинуть "Барселону" уже в январе

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Люк де Йонг может покинуть "Барселону" уже в январеФото: инстаграм де Йонга/Автор неизвестен

Голландский форвард "Севильи" Люк де Йонг, ныне играющий за "Барселону" на правах аренды может покинуть каталонский клуб уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщает AS, де Йонг потерял поддержку в раздевалке после ухода с поста главного тренера Рональда Кумана.

В клубе утверждают, что они не хотели подписывать его. Им нужен был Жоау Феликс, но "Атлетико" ответил отказом.

По информации источника, он не входит ни в планы временного главного тренера каталонцев Сержи Баржуана, ни в планы Хави, который является главным претендентом на пост постоянного наставника сине-гранатовых, и не исключено, что он покинет клуб уже в январе.

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