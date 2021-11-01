Люк де Йонг может покинуть "Барселону" уже в январе
Фото: инстаграм де Йонга/Автор неизвестен
Голландский форвард "Севильи" Люк де Йонг, ныне играющий за "Барселону" на правах аренды может покинуть каталонский клуб уже в зимнее трансферное окно.
Как сообщает AS, де Йонг потерял поддержку в раздевалке после ухода с поста главного тренера Рональда Кумана.
В клубе утверждают, что они не хотели подписывать его. Им нужен был Жоау Феликс, но "Атлетико" ответил отказом.
По информации источника, он не входит ни в планы временного главного тренера каталонцев Сержи Баржуана, ни в планы Хави, который является главным претендентом на пост постоянного наставника сине-гранатовых, и не исключено, что он покинет клуб уже в январе.
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|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
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|Атлетик Бильбао
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