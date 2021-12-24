Люк де Йонг может сменить "Барселону" на аутсайдера Ла Лиги
Фото: инстаграм де Йонга/Автор неизвестен
Форвард "Севильи" Люк де Йонг, который выступает за "Барселону" на правах аренды, в ближайшее время сменит клубную прописку, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, следующим клубом голландца будет "Кадис", который в данный момент находится в зоне вылета Ла Лиги.
Отмечается, что "Севилья", которая владеет правами де Йонга, ответила согласием на просьбу сине-гранатовых о досрочном завершении аренды, которая рассчитанна до 30 июня 2022 года.
Таким образом, Люк будет выступать за "Кадис" на правах аренды до конца сезона.
Сейчас осталось лишь получить согласие нидерландского футболиста.
В нынешнем сезоне де Йонг сыграл 9 матчей за "Барселону" в Ла Лиге, в которых забил 1 гол.
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