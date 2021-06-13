Люк Де Йонг может вернуться в Нидерланды

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Люк Де Йонг может вернуться в Нидерланды

Фото: инстаграм Люка де Йонга/Автор неизвестен

Голландский нападающей "Севильи" Люк де Йонг летом может перейти в ПСВ, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, голландский клуб предложил форварду трехлетний контракт. Впрочем, ПСВ еще нужно договориться с "Севильей", с которой у де Йонга действует контракт до лета 2023 года.

В минувшем сезоне 30-летний де Йонг провел за "Севилью" 48 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

Стоит отметить, что де Йонг уже выступал за ПСВ 2014 по 2019 годы.

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