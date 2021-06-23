Люк де Йонг не сыграет на Евро-2020 из-за травмы колена

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Люк де Йонг не сыграет на Евро-2020 из-за травмы коленаФото: инстаграм де Йонга/Автор неизвестен

Форвард "Севильи" и сборной Нидерландов Люк де Йонг больше не сыграет на чемпионате Европы-2020 по причине травмы колена, сообщает официальный сайт национальной команды.

Сообщается, что нападающий повредил связку колена на тренировке и покинет расположение сборной Нидерландов..

Напомним, что уже в это воскресенье сборная Голландии сыграет в 1/8 финала Евро-2020 на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште против третьей команды из групп D или F.

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