Люк де Йонг не сыграет на Евро-2020 из-за травмы колена

Фото: инстаграм де Йонга/Автор неизвестен

Форвард "Севильи" и сборной Нидерландов Люк де Йонг больше не сыграет на чемпионате Европы-2020 по причине травмы колена, сообщает официальный сайт национальной команды.

Сообщается, что нападающий повредил связку колена на тренировке и покинет расположение сборной Нидерландов..

Напомним, что уже в это воскресенье сборная Голландии сыграет в 1/8 финала Евро-2020 на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште против третьей команды из групп D или F.

Также не пропустите: Гинер рассказал о задачах ЦСКА на следующий сезон. | http://soccernews.ru