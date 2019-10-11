Люк де Йонг поделился впечатлениями от игры с Северной Ирландией

Теги люк де йонгнидерландысеверная ирландия

Люк де Йонг поделился впечатлениями от игры с Северной Ирландией

Нападающий сборной Голландии Люк де Йонг прокомментировал победный матч над Северной Ирландией (3:1) в рамках отборочного тура Евро-2020.

Отметим, что футболист вышел на замену на 78-й минуте и отметился голом в этой встрече.

"Все игроки хотят выступать с первых минут матча. Но я знаю свою роль в команде. Моя функция проста - я выхожу на замену, когда что-то идет не так.

Это был не лучший наш матч. Однако сила нашей команды именно в том, чтобы вот так выигрывать. К этому нужно быть готовым", - сказал де Йонг.

Нидерланды в группе C занимают лидирующую позицию, имея в активе 12 баллов. 

В следующем туре Нидерланды сыграют с Белоруссией. Матч пройдет 13 октября и начнется в 19:00 (мск).

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