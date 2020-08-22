Люк де Йонг признан лучшим игроком финала Лиги Европы "Севилья" - "Интер"

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Люк де Йонг признан лучшим игроком финала Лиги Европы "Севилья" - "Интер"

Форвард "Севильи" Люк же Йонг стал лучшим игроком финального матча Лиги Европы с "Интером" (3:2).

В этой встрече 29-летний футболист оформил дубль и был заменен на 85-й минуте.

Отметим, что до полуфинала Лиги Европы с "МЮ" голландец не мог забить в 11 матчах подряд.

Напомним, "Севилья" стала победителем Лиги Европы шестой раз в истории.

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