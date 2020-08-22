Люк де Йонг признан лучшим игроком финала Лиги Европы "Севилья" - "Интер"
Форвард "Севильи" Люк же Йонг стал лучшим игроком финального матча Лиги Европы с "Интером" (3:2).
В этой встрече 29-летний футболист оформил дубль и был заменен на 85-й минуте.
Отметим, что до полуфинала Лиги Европы с "МЮ" голландец не мог забить в 11 матчах подряд.
Напомним, "Севилья" стала победителем Лиги Европы шестой раз в истории.
Не пропустите: Капитан "Севильи" Хесус играет в финале Лиги Европы спустя 13 лет| http://soccernews.ru
главное
-
"Севилья" в шестой раз выиграла Лигу Европы. Фото с церемонии награждения
-
Лопетеги выиграл первый трофей за тренерскую карьеру на клубном уровне
-
"Севилья" улучшила свой рекорд, выиграв Лигу Европы в шестой раз
-
"Севилья" обыграла "Интер" и стала победителем Лиги Европы в шестой раз в истории
-
ЦСКА не смог предоставить "Рубину" автобус. Команда добиралась до отеля на такси
Лента новостей
-
Главные новости дня: 21 августа
-
"Севилья" в шестой раз выиграла Лигу Европы. Фото с церемонии награждения
-
Де Йонг стал первым игроком, забившим два гола головой в финале ЛЕ/ЛЧ
-
Лопетеги посвятил победу "Севильи" в Лиге Европы умершим экс-игрокам команды
-
Люк де Йонг признан лучшим игроком финала Лиги Европы "Севилья" - "Интер"
-
Лопетеги выиграл первый трофей за тренерскую карьеру на клубном уровне
-
Навас: "Лопетеги работает 24 часа в сутки и выжал из "Севильи" лучшее"
-
"Севилья" улучшила свой рекорд, выиграв Лигу Европы в шестой раз
-
Обамеянг заявил, что "Арсенал" не предлагал ему новый контракт
-
14
"Севилья" обыграла "Интер" и стала победителем Лиги Европы в шестой раз в истории
-
Балотелли набил на лице татуировку с надписью "Власть чернокожим"
-
Лукаку повторил рекорд Роналдо по количеству голов в дебютном сезоне за "Интер"
-
Капитан "Севильи" Хесус играет в финале Лиги Европы спустя 13 лет
-
Ковач высказался о матче 1-го тура Лиги 1 между "Монако" и "Реймсом"
-
Суркис рассказал, что нового привнес Луческу в "Динамо"
-
ЦСКА извинился перед "Рубином" за то, что команда добиралась в отель на такси
-
"Бордо" и "Нант" разошлись миром в матче 1-го тура Лиги 1
-
ЦСКА не смог предоставить "Рубину" автобус. Команда добиралась до отеля на такси
-
Самедов: "Спартак" в этом сезоне в тройке не будет"
-
"Луческу, уходи". Фанаты "Динамо" Киев прорвались на матч УПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14