Люк де Йонг прокомментировал свой переход в "Барселону"

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Люк де Йонг прокомментировал свой переход в "Барселону"Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Голландский форвард "Барселоны" Люк де Йонг поделился впечатлениями от клуба.

"Стать игроком "Барселоны" – это что-то невероятное, очень здорово оказаться здесь. Многого жду от того, что будет дальше, и с нетерпением жду дебюта.

В команде много разных форвардов, но я высокий и хорошо играю головой.

Понимаю, что не буду играть все время, однако у меня хорошие отношения с Роналдом Куманом со времен сборной, он знает, когда нужно использовать игрока, который хорош в воздухе.

Освоиться мне будет несложно, Френки де Йонг и Мемфис Депай – прекрасные ребята, а тер Стегена я знаю по менхенгладбахской "Боруссии", – сказал де Йонг для Barca TV.

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