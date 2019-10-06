Люк де Йонг рассказал об ожиданиях от матча с "Барселоной"

Нападающий "Севильи" Люк де Йонг рассказал об ожиданиях от матча 8-го тура Примеры с "Барселоной". Об этом сообщает испанские СМИ.

"С последней победы на "Камп Ноу" прошло уже достаточно времени. В футболе все возможно. При уверенности и хорошей игре мы сможем обыграть даже "Барселону".

"Барселона" показывает хороший футбол. В прошлом сезоне я играл на "Камп Ноу". Моя команды отлично выступила, но у "Барсы" сильный уровень исполнителей, они всегда опасны", - сказал Де Йонг.

Матч "Барселона" - "Севилья" пройдет сегодня, 6 октября, на "Камп Ноу". Начало игры - в 22:00 (мск).

"Барселона" с 13 очками занимает 4 место в турнирной таблице Примеры, "Севилья" с таким же количеством баллов расположилась на 6 месте.

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