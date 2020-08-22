Люк Де Йонг стал седьмым игроком, оформившим дубль в финале Лиги Европы
Нападающий "Севильи" Люк Де Йонг дважды поразил ворота "Интера" в финальном матче Лиги Европы.
Голландец стал седьмым игроком, которому это удалось после реформы турнира (2009 год).
Ранее дубль в финале ЛЕ оформляли Диего Форлан, Антуан Гризманн (оба - "Атлетико"), Радамель Фалькао ("Порту"), Карлос Бакка, Коке (оба - "Севилья") и Эден Азар ("Челси").
Не пропустите: Де Йонг стал первым игроком, забившим два гола головой в финале ЛЕ/ЛЧ. | http://soccernews.ru
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