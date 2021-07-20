Люк Шоу играл в плей-офф чемпионата Европы с переломом ребра

Теги чемпионат европыанглиялюк шоу

Люк Шоу играл в плей-офф чемпионата Европы с переломом ребраФото: инстаграм Шоу/автор неизвестен

Как сообщает The Telegraph, футболист сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу играл в плей-офф чемпионата Европы с переломом ребра.

По информации источника, защитник травмировался в матче 1/8 финала со сборной Германии (2:0).

Англичанин играл с травмой в трех матчах: со сборной Украины в 1/4 финала, где отдал 2 голевые передачи, в 1/2 финала против сборной Дании и в финале со сборной Италии, где забил единственный гол своей команды в матче.

На Евро-2020 Шоу сыграл 6 матчей, в которых забил один гол и отдал 3 голевые передачи.

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