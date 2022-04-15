Люк Шоу может пропустить остаток сезона

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Люк Шоу может пропустить остаток сезона

Фото: твиттер Шоу\Автор неизвестен

Левый защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу может пропустить остаток сезона из-за неудачного восстановления после операции, сообщает The Telegraph..

Ранее главный тренер команды Ральф Рангник сообщил, что в ноге, которую Шоу сломал в двух местах в 2015 году, разболтались шурупы и это доставляло игроку дискомфорт. По этой причине ему пришлось лечь на операционный стол, чтобы перенести процедуру по удалению двух шурупов.

По информации источника, в строй Шоу должен вернуться через две-три недели.

В нынешнем сезоне Шоу сыграл в 20 матчах АПЛ, в которых отдал три результативных передач.

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