Люк Шоу решил покинуть "Манчестер Юнайтед"

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Люк Шоу решил покинуть "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу намерен сменить клуб.

Как сообщает Times, игрок недоволен своим положением в клубе. Шоу был разочарован, когда в игре Кубка Англии против "Брайтона" Жозе Моуринью заменил его после первого тайма, аргументировав это тем, что он не выполнил установку на игру.

Отметим, что соглашение Шоу с "МЮ" действует до лета 2019 года.

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