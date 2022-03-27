Люк Шоу сравнил игру в сборной Англии и "Манчестер Юнайтед"

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Люк Шоу сравнил игру в сборной Англии и "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Шоу\Автор неизвестен

Левый защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу сравнил свои выступления в национальной команде и клубе.

"Всегда важно чувствовать себя нужным, и здесь, в сборной Англии, я ощущаю это. Не хочу сказать, что в "Манчестер Юнайтед" этого нет, но здесь я чувствую себя нужным и получаю удовольствие от своей игры.

Конечно, тяжело получать удовольствие, когда проигрываешь, и в клубе сейчас мы играем не лучшим образом, нужно это признать.

Этот сезон складывается недостаточно хорошо, поэтому быть довольным тут сложно", – сказал Шоу.

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