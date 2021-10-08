Люк Шоу высказался о неудачном старте Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Санчо/Автор неизвестен

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Люк Шоу поделился мнением об игре новичка команды Джейдона Санчо.

"Иногда людям нужно время. Я бы не сказал, что у него проблемы, он усердно работает на тренировках. На занятиях он выглядит очень здорово, просто иногда во время матчей ему не везло – а порой для первого гола или результативного паса нужна толика удачи. Но я не сомневаюсь, что все впереди.

Он невероятно талантлив, он может выйти на самый высокий уровень. Надо лишь сохранять концентрацию, продолжать делать свое дело на тренировках, усердно работать. Его время придет", – сказал Шоу.

В первых восьми матча за новую команду, Санчо, которого купили у "Боруссии" Дортмунд за 85 миллионов евро, не отметился результативными действиями.

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