Люк Шоу высказался о неудачном старте Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Санчо/Автор неизвестен
Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Люк Шоу поделился мнением об игре новичка команды Джейдона Санчо.
"Иногда людям нужно время. Я бы не сказал, что у него проблемы, он усердно работает на тренировках. На занятиях он выглядит очень здорово, просто иногда во время матчей ему не везло – а порой для первого гола или результативного паса нужна толика удачи. Но я не сомневаюсь, что все впереди.
Он невероятно талантлив, он может выйти на самый высокий уровень. Надо лишь сохранять концентрацию, продолжать делать свое дело на тренировках, усердно работать. Его время придет", – сказал Шоу.
В первых восьми матча за новую команду, Санчо, которого купили у "Боруссии" Дортмунд за 85 миллионов евро, не отметился результативными действиями.
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Эвертон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
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|Норвич Сити
|27
|18