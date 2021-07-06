Люк Шоу высказался перед матчем со сборной Дании в полуфинале Евро-2020

Фото: инстаграм Шоу/Автор неизвестен

Футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Люк Шоу высказался перед матчем со сборной Дании в полуфинале чемпионата Европы.

"Это совсем новый опыт. Разница в коллективе. Такой сплоченной команды у нас еще не было. Мы большая семья. Все ладят друг с другом, все хотят только хорошего, все подстегивают друг друга на тренировках", — приводит слова Шоу пресс-служба УЕФА.

Сборная Англии сыграет со сборной Дании завтра, 7 июля, в 22:00 (мск). Место проведения матча - Лондон.

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