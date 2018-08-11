Люк Шоу забил первый гол в карьере

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу поразил ворота "Лестера" в матче первого тура АПЛ.

Как сообщает Squawka, этот гол стал первым в карьере 23-летнего футболиста. Для этого фулбеку "красных дьяволов" потребовалось провести 134 игры во всех турнирах.

Напомним, что Шоу выступает за "МЮ" с 2014 года, ранее он защищал цвета "Саутгемптона". | http://soccernews.ru