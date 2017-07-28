Люк Уилкшир стал игроком "Сиднея"
Бывший защитник московского "Динамо" Люк Уилкшир перешёл в "Сидней", сообщает официальный сайт клуба.
35-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому присоединился к австралийскому клубу бесплатно. Детали контракта пока неизвестны.
Уилкшир выступал за "Динамо" с 2008 по 2014, а также с 2016 по 2017 год. Также защищал цвета "Терека", "Фейеноорда", "Твенте", "Мидлсбро" и "Бристоль Сити". За сборную Австралии сыграл 80 матчей и забил 8 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Сидней ФК
|27
|66
|2
|Мельбурн Виктори
|27
|49
|3
|Брисбен Роар
|27
|42
|4
|Мельбурн Харт
|27
|39
|5
|Перт Глори
|27
|39
|6
|Western Sydney Wanderers
|27
|36
|7
|Веллингтон Феникс
|27
|30
|8
|Сентрал Коуст Маринерз
|27
|23
|9
|Аделаида Юнайтед
|27
|23
|10
|Ньюкасл Джетс
|27
|22