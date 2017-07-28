Люк Уилкшир стал игроком "Сиднея"

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Люк Уилкшир стал игроком "Сиднея"

Бывший защитник московского "Динамо" Люк Уилкшир перешёл в "Сидней", сообщает официальный сайт клуба.

35-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому присоединился к австралийскому клубу бесплатно. Детали контракта пока неизвестны.

Уилкшир выступал за "Динамо" с 2008 по 2014, а также с 2016 по 2017 год. Также защищал цвета "Терека", "Фейеноорда", "Твенте", "Мидлсбро" и "Бристоль Сити". За сборную Австралии сыграл 80 матчей и забил 8 голов.

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