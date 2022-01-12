Люка Динь близок к переходу в "Астон Виллу"

Фото: инстаграм Люки Диня/Автор неизвестен

Французский защитник ливерпульского "Эвертона" Люка Динь в ближайшее время может перейти в бирмингемскую "Астон Виллу", сообщает BBC.

По сведениям источника, сумма трансфера может составить порядка 28 миллионов евро. "Эвертон" готов продать игрока, так как у него произошел конфликт с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом.

В нынешнем сезоне 28-летний Динь провел за "Эвертон" 15 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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