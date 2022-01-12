Люка Динь близок к переходу в "Астон Виллу"
Фото: инстаграм Люки Диня/Автор неизвестен
Французский защитник ливерпульского "Эвертона" Люка Динь в ближайшее время может перейти в бирмингемскую "Астон Виллу", сообщает BBC.
По сведениям источника, сумма трансфера может составить порядка 28 миллионов евро. "Эвертон" готов продать игрока, так как у него произошел конфликт с главным тренером команды Рафаэлем Бенитесом.
В нынешнем сезоне 28-летний Динь провел за "Эвертон" 15 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: Моуринью хочет переманить в "Рому" хавбека "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Акинфеев высказался о своем будущем в ЦСКА
-
"Локомотив" объявил об уходе Смолова в "Динамо"
-
"Урал" усилился лучшим бомбардиром ФНЛ
-
ПСЖ интересуется Рэшфордом
-
Ривалдо назвал фаворитов в борьбе за "Золотой мяч"-2022
-
Левандовски озвучил "Баварии" свои зарплатные требования
-
Почеттино ведет тайные переговоры с "Манчестер Юнайтед"
-
Дембеле выставил финальные требования "Барселоне"
-
"Бавария" хочет купить Холанда
-
Люка Динь близок к переходу в "Астон Виллу"
-
Кулибали рассказал о несостоявшемся переходе в ПСЖ
-
Гнабри получит в "Баварии" огромную зарплату по новому контракту
-
Фелиш может перейти в "Манчестер Сити"
-
Самый возрастной футболист в мире перешел в 15-й клуб в карьере
-
Иско отказался уходить из "Реала"
-
Умтити может уйти из "Барселоны", несмотря на продление контракта
-
Форвард "Наполи" Осимхен грубо "наехал" на пользователя в соцсети
-
Демир покинет "Барселону"
-
"Арсенал" нацелился на бразильского хавбека
-
Феллаини может вернуться в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18