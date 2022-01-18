Люка Динь прокомментировал свой переход в "Астон Виллу"

Фото: инстаграм Диня\Автор неизвестен

Новичок "Астон Виллы" защитник Люка Динь прокомментировал своей трансфер из "Эвертона" в стан бирмингемского клуба.

"Разговор с Джеррардом стал главным фактором, именно поэтому я перешел сюда. У меня была хорошая встреча с ним, разговаривали пару раз в течение этого месяца. Чувствую его желание побеждать, показать свой стиль игры — атакующий футбол, владение мячом. Чувствую, что это то, чего хочу и я. Проект очень интересный.

Думаю, что все игроки рады быть здесь, чтобы стать его частью", — приводит слова Диня пресс-служба "Астон Виллы".

Напомним, что сумма трансфера составила 25 миллионов евро.

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