Люка Эрнандес готов играть за сборную Испании

Защитник "Атлетико" Люка Эрнандес дал согласие играть за сборную Испании.

Как сообщает Marca, игрок готов поменять футбольное гражданство, а наставник "Фурии Рохи" Хулен Лопетеги согласен включить его в заявку на ЧМ-2018.

Ранее Эрнандес выступал за молодежную команду Франции.

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