Люксембург и Болгария сыграли вничью

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Люксембурга на своем поле сыграла вничью с Болгарией. В начале поединка счет открыл Оливье Тилль, но в середине второй половине болгар спас от позора Ивайло Чочев.

Люксембург – Болгария - 1:1 (1:0)

Голы: Тилль, 3 - 1:0, Чочев, 68 - 1:1

Люксембург: Жубер, Янс (Да Граса, 82), Скендерович, Мальже, Мартинш Перейра, Яниш, Тилль, Филиппс, Родригес (Да Мота, 60), Турпель, Жоаким (Синани, 85).

Болгария: Илиев, Бодуров, Занев (Недялков, 14), Попов, Божиков, Чочев, Славчев (Райнов, 62), Попов, Краев (Галабинов, 49), Неделев, Делев.

Положение команд: Франция - 23, Швеция - 19, Голландия - 19, Болгария - 13, Люксембург - 6, Беларусь - 5.

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