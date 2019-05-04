Люксембург подаст апелляцию на решение УЕФА по делу сборной Украины и Мораеса
Федерация футбола Люксембурга не согласна с решением УЕФА не наказывать сборную Украины по делу Жуниора Мораеса.
Напомним, что в марте возникли сомнения относительно правильности натурализации бразильского футболиста, который принял участие в матчах квалификации Евро-2020.
"Шансы на то, что вердикт будет вынесен в нашу пользу, крайне малы, но мы всё равно подадим апелляцию", - сказал президент Федерации футбола Люксембурга Пол Филипп.
Португальские футбольные чиновники, в свою очередь, не будут обжаловать решение УЕФА.
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