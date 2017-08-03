"Люнгбю" – "Краснодар" - 1:3 (видео)

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"Люнгбю" – "Краснодар" - 1:3 (видео)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между "Люнгбю" и "Краснодаром" (1:3).

Видео: "Люнгбю" – "Краснодар".

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