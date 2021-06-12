Люсьен Фавр может продолжить карьеру в Турции

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"Фенербахче" продолжает поиск нового главного тренера, который сменит на этом посту исполняющего обязанности Эмре Белезоглу.

По информации журналиста Николо Скиры, турецкий клуб сделал предложение экс-наставнику дортмундской "Боруссии" Люсьену Фавру.

Если швейцарский специалист согласится возглавить "канареек", то заключит двухлетний контракт.

63-летний Фавр покинул "Боруссию" в декабре 2020 года и с тех пор остается без работы.

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