Люсьен Фавр может продолжить карьеру в Турции
"Фенербахче" продолжает поиск нового главного тренера, который сменит на этом посту исполняющего обязанности Эмре Белезоглу.
По информации журналиста Николо Скиры, турецкий клуб сделал предложение экс-наставнику дортмундской "Боруссии" Люсьену Фавру.
Если швейцарский специалист согласится возглавить "канареек", то заключит двухлетний контракт.
63-летний Фавр покинул "Боруссию" в декабре 2020 года и с тех пор остается без работы.
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