М. Фернандеш, скорее всего, не вернется в "Локомотив"

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М. Фернандеш, скорее всего, не вернется в "Локомотив"
Паулу Барбоза, агент португальского полузащитника Мануэла Фернандеша, заявил, что его клиент, скорее всего, не подпишет новый контракт с московским "Локомотивом".

"Движения по новому контракту нет. Мы уже не ждем предложения от "Локомотива". Где продолжит карьеру Мануэл? Поживем – увидим", – приводят слова Барбозы российские СМИ.

Напомним, что 33-летний Фернандеш выступал за "Локомотив" с 2014 по 2019 годы. В июле его контракт с "железнодорожниками" истек и хавбек стал свободным агентом. Португалец был готов продолжить играть за "Локомотив", но стороны не смогли договориться об условиях нового контракта.

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"Локомотив" на 94-й минуте вырвал победу в матче с "Крыльями Советов"

"Локомотив" на 94-й минуте вырвал победу в матче с "Крыльями Советов"

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