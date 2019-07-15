М. Кержаков назвал лучшего голкипера мира
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков заявил, что его любимым голкипером является кипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген.
"Мне тер Штеген нравится. Немецкая вратарская школа – она более классическая и похожая на нашу. Если брать испанских вратарей, например, они такие маленькие, более игровые, резкие. У итальянцев своя манера. Немцы больше похожи на нас", - приводят слова Кержакова российские СМИ.
27-летний тер Штеген выступает за "Барселону" с 2014 года, провел за клуб 190 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 172 гола. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32