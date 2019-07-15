М. Кержаков назвал лучшего голкипера мира

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М. Кержаков назвал лучшего голкипера мира
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков заявил, что его любимым голкипером является кипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген.

"Мне тер Штеген нравится. Немецкая вратарская школа – она более классическая и похожая на нашу. Если брать испанских вратарей, например, они такие маленькие, более игровые, резкие. У итальянцев своя манера. Немцы больше похожи на нас", - приводят слова Кержакова российские СМИ.

27-летний тер Штеген выступает за "Барселону" с 2014 года, провел за клуб 190 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 172 гола. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2022 года.

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