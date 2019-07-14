М. Лопес: "Меня бесят Икарди и его жена"



Бывший нападающий "Барселоны" Макси Лопес подверг критике соотечественника Мауро Икарди, который женат на его бывшей супруге Ванде Наре.

"У нас есть судебное постановление, но оно не исполняется. Мауро и Ванда не дают мне видеться с детьми. Я видел их всего два раза за последний год. Когда я пытаюсь поговорить с Вандой, то все оказывается в соцсетях, хотя должно оставаться между нами. Долгое время мы не говорили.

Мауро и Ванда не уважают меня. Она все время требует денег, хотя у меня их нет. Я сказал Мауро, что он поймет меня, когда сам станет отцом. Меня бесит то, как они используют моих детей. Икарди вешает трубку, когда я говорю с ними", - приводит слова Лопеса Football Italia.

Лопес и Нара были женаты в течение нескольких лет и у них трое общих детей. Также у Нары есть ребенок от Икарди.

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