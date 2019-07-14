М. Лопес: "Меня бесят Икарди и его жена"
Бывший нападающий "Барселоны" Макси Лопес подверг критике соотечественника Мауро Икарди, который женат на его бывшей супруге Ванде Наре.
"У нас есть судебное постановление, но оно не исполняется. Мауро и Ванда не дают мне видеться с детьми. Я видел их всего два раза за последний год. Когда я пытаюсь поговорить с Вандой, то все оказывается в соцсетях, хотя должно оставаться между нами. Долгое время мы не говорили.
Мауро и Ванда не уважают меня. Она все время требует денег, хотя у меня их нет. Я сказал Мауро, что он поймет меня, когда сам станет отцом. Меня бесит то, как они используют моих детей. Икарди вешает трубку, когда я говорю с ними", - приводит слова Лопеса Football Italia.
Лопес и Нара были женаты в течение нескольких лет и у них трое общих детей. Также у Нары есть ребенок от Икарди.
Не пропустите: Икарди не собирается уходить из "Интера". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17