М. Лопес: "Меня бесят Икарди и его жена"

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М. Лопес: "Меня бесят Икарди и его жена"
Бывший нападающий "Барселоны" Макси Лопес подверг критике соотечественника Мауро Икарди, который женат на его бывшей супруге Ванде Наре.

"У нас есть судебное постановление, но оно не исполняется. Мауро и Ванда не дают мне видеться с детьми. Я видел их всего два раза за последний год. Когда я пытаюсь поговорить с Вандой, то все оказывается в соцсетях, хотя должно оставаться между нами. Долгое время мы не говорили.

Мауро и Ванда не уважают меня. Она все время требует денег, хотя у меня их нет. Я сказал Мауро, что он поймет меня, когда сам станет отцом. Меня бесит то, как они используют моих детей. Икарди вешает трубку, когда я говорю с ними", - приводит слова Лопеса Football Italia.

Лопес и Нара были женаты в течение нескольких лет и у них трое общих детей. Также у Нары есть ребенок от Икарди.

Не пропустите: Икарди не собирается уходить из "Интера". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Зато Икарди до конца карьеры Месси не будет в сборную вызываться),а вообще реально Икарди мерзкмй человек,и с человеческой и с футбольной.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Сами женятся на шлюхах.Чо ты как баба ноешь?

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