М. Погба перешел в клуб из Реаля

Клуб "Маченго Сьюдад Реал", который базируется в городе Сьюдад-Реал в 200 километрах от Мадрида, объявил о переходе гвинейского полузащитника Матиаса Погба, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому перешел в испанский клуб бесплатно. Стороны подписали контракт до лета 2020 года.

Матиас является родным братом французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который может перейти в "Реал".

28-летний Матиас за свою карьеру выступал за "Кимпер", "Рексхэм", "Крю Александру", "Пескари", "Кроули Таун", "Партик Тисл", "Спарту" (Роттердам) и "Тур". За сборную Гвинеи сыграл пять матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 150 тысяч евро.

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