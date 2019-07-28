М. Погба перешел в клуб из Реаля

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М. Погба перешел в клуб из Реаля

Клуб "Маченго Сьюдад Реал", который базируется в городе Сьюдад-Реал в 200 километрах от Мадрида, объявил о переходе гвинейского полузащитника Матиаса Погба, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому перешел в испанский клуб бесплатно. Стороны подписали контракт до лета 2020 года.

Матиас является родным братом французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который может перейти в "Реал".

28-летний Матиас за свою карьеру выступал за "Кимпер", "Рексхэм", "Крю Александру", "Пескари", "Кроули Таун", "Партик Тисл", "Спарту" (Роттердам) и "Тур". За сборную Гвинеи сыграл пять матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 150 тысяч евро.

Не пропустите: В "Реале" уверены, что подпишут Погба. | http://soccernews.ru 
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