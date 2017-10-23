М'Вила был близок к переходу в "Зенит"

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М'Вила был близок к переходу в "Зенит"Полузащитник казанского "Рубина" Янн М'Вила рассказал о своем несостоявшемся переходе в стан питерского "Зенита".

"В 2012-м году встречался со Спаллетти, тогдашним тренером "Зенита". Действительно, был интерес от "Зенита", но в итоге не пошел туда, на тот момент не был готов к переезду в Россию", - цитирует 27-летнего хавбека Реальное время.

Напомним, Уткин разочаровался в "Зените". | soccernews.ru

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