Маццарри или Соуза могут возглавить "Милан"

Руководство "Милана" начало поиски нового главного тренера на случай отставки Винченцо Монтеллы.

Как сообщает Football Italia, представители "россонери" уже контактировали с агентами Вальтера Маццарри и Паулу Соузы, которые сейчас являются безработными.

Напомним, что "Милан" проиграл два последних матча в Серии А, вследствие чего боссы клуба задумались об изменениях на тренерском мостике.

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