Бывший главный тренер "Уотфорда" Вальтер Маццарри может возглавить "Эвертон", сообщает британская пресса.

Руководство "ирисок" в ближайшее время может уволить Рональда Кумана, под руководством которого команда провалила старт сезона 2017/18.

Если голландский специалист всё-таки будет отправлен в отставку, то Маццарри станет приоритетным кандидатом на этот пост.

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